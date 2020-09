Irène blaast 100 kaarsjes uit in Residentie Woluwedal Robby Dierickx

10 september 2020

10u21 0 Machelen Groot feest woensdag in Residentie Woluwedal in Diegem, want Irène Trappers mocht er haar honderdste verjaardag vieren.

Op 9 september 1920 zag Irène het levenslicht in Berchem en negen jaar later verhuisde ze met haar moeder naar haar grootouders in Diegem. Die baatten jarenlang het bekende café ‘De Kroon’ op de Haachtsesteenweg in de Machelse deelgemeente uit. Samen met haar man Willy Gurickx kreeg Irène een dochter. Toen ze jaren later grootmoeder werd, zorgde ze regelmatig voor haar kleinkinderen.

Acht jaar geleden overleed haar echtgenoot, waarmee ze 66 jaar getrouwd was. Sinds enkele jaren woont ze in Residentie Woluwedal in Diegem, op slechts enkele honderden meters van haar vroegere woning langs de Woluwelaan. Irène krijgt regelmatig bezoek van haar familie, die ondertussen goed is uitgebreid. Haar vier kleinkinderen zijn gehuwd, en er zijn ook al vijf achterkleinkinderen: Cass (10), Des (4), Andrès (3), Sia (1) en Loa (9 maanden).

De favoriete bezigheid van Irène is zingen. Tijdens feestjes en zangnamiddagen is ze steeds graag van de partij en zingt ze vlijtig mee.