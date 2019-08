Inwoners en personeel krijgen gratis cursus Meten is Weten van On Wheels RDK

30 augustus 2019

De gemeente Machelen organiseert op zaterdag 12 september van 13 tot 16.30 uur een gratis basiscursus Meten is Weten van On Wheels. Daarmee wil de gemeente haar inwoners en personeel de kans geven om na te gaan welke gebouwen toegankelijk zijn voor mensen met een beperking en aan welke gebouwen nog werk is.

Bij een screening wordt een gebouw, een monument of een site volledig opgemeten, gefotografeerd en in kaart gebracht. Alle gegevens worden vervolgens in de app https://www.onwheelapp.com/app gedropt, waarna iedereen kan nagaan of je plaats van bestemming al dan niet met de rolstoel of een ander hulpmiddel toegankelijk is.

In de basiscursus Meten is Weten leren deelnemers hoe je zelf kan opmeten, gaan ze samen op verplaatsing om in de praktijk te testen en leren ze de juiste gegevens in de app in te geven. Inschrijven is verplicht voor 5 september via welzijn-gezondheid@ocmw-machelen.be of 02/756.55.10.