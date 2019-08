Inwoner herschildert zebrapad Woluwelaan… dat donderdag opnieuw verdwijnt Robby Dierickx

20u45 0 Machelen Diegemnaar André Panneels heeft woensdag geprotesteerd tegen de beslissing van het Agentschap Wegen en Verkeer én de gemeente om een zebrapad langs de Woluwelaan weg te halen. Donderdag verdwijnt het zebrapad wegens te gevaarlijk.

Met wat verf en een spuitbus trok André Panneels, die 10 jaar lang voorzitter van het oudercomité van de nabijgelegen Parochiale Basisschool was, woensdag naar het zebrapad op de Woluwelaan in Diegem. Hij bracht nieuwe markeringen aan om het zebrapad beter zichtbaar te maken. Opvallend, want donderdag - een dag later - wordt de oversteekplaats weggehaald door de gemeente en het Vlaams gewest. “Een keuze die ik niet begrijp”, aldus André Panneels.

“Het is de enige oversteekplaats die veilig bereikbaar is vanuit de school. Nu wil men de leerlingen ofwel naar het zebrapad aan het kruispunt met de Haachtsesteenweg ofwel naar dat aan het kruispunt met het Alfons De Cockplein sturen. Maar de staat van de voetpaden naar die kruispunten laat te wensen over. Bovendien zijn de veiligheidsbeugels op het voetpad al meermaals aan flarden gereden. Zo vaak zelfs dat ze niet meer hersteld worden. In plaats van het zebrapad weg te halen zou men het beter wat duidelijker zichtbaar maken, zodat het automatisch veiliger wordt. Maar daar heeft men geen oren naar.”

Middenberm

Volgens AWV, de gemeente en de politie is het zebrapad te onveilig en daarom wordt het vandaag en morgen verwijderd. Om te vermijden dat voetgangers ook na het weghalen van de wegmarkering op dezelfde plaats blijven oversteken, wordt ook de verharding op de middenberm weggehaald. De middenberm zal aan de zijkanten afgeschermd worden zodat duidelijk wordt dat er niet meer overgestoken kan worden.

Op langere termijn komt er wel opnieuw een zebrapad op dezelfde locatie, al zal dat pas na de herinrichting van de Woluwelaan zijn.