Invalsweg krijgt opfrisbeurt met muurschildering op tunnelmuren Robby Dierickx

11 juli 2020

10u55 0 Machelen Inwoners van Machelen mogen woensdag mee bepalen in welke stijl een muurschildering op de twee grote muren in de tunnel op de Heirbaan vlakbij de Haachtsesteenweg aangebracht moet worden. Met dat street art project wil de gemeente de invalsweg naar Machelen verfraaien.

Vandaag ligt de tunnel onder de E19 er maar troosteloos bij, maar daar wil het Machelse schepencollege verandering in brengen. Met een grote muurschildering op de twee grote tunnelmuren moet de tunnel een nieuwe uitstraling krijgen. Voor dit project wil de gemeente haar oor te luister leggen bij de omwonenden en de pendelaars. Zo wordt woensdag van 19.30 tot 21 uur een inspraaksessie georganiseerd aan de Bosveldsite. Aanwezigen zullen mee de stijl kunnen bepalen, waarna een favoriete artiest(e) geselecteerd zal worden. Voor de uitvoering van dit kunstproject werkt de gemeente samen met All About Things.

Omwonenden of pendelaars die zich willen inschrijven voor de infosessie moeten ten laatste op dinsdag 14 juli een mail sturen naar bjorn@allaboutthings.be. De organisatie benadrukt dat de nodige veiligheids- en hygiënemaatregelen genomen worden tijdens het inspraakmoment.