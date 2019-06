Info over de gemeente staat voortaan op Facebook Robby Dierickx

19 juni 2019

10u44 0 Machelen Sinds woensdag is de gemeente Machelen actief op Facebook. Handig voor de inwoners, want behalve verhalen over de gemeente zal er ook praktische informatie op verschijnen.

Tot woensdag hadden verschillende diensten zoals jeugd, sport en cultuur al een eigen Facebookpagina, maar nu kiest het schepencollege van Machelen voor één officiële pagina om zo efficiënter te kunnen communiceren naar de inwoners. De subpagina’s verdwijnen, op de pagina’s van de bibliotheek en secundaire school GISO na.

“Digitale communicatie is tegenwoordig hét middel bij uitstek om te communiceren met je doelpubliek. Als gemeente willen we hier verder op inspelen”, zegt Kris Jacobs (Open Vld), schepen van communicatie. “Met de Facebookpagina willen we onze inwoners nog sneller en ruimer informeren. We willen een converserende overheid zijn. Een overheid die aanspreekbaar is en open staat voor vragen, meningen en ideeën.”

Om de lancering van de Facebookpagina te vieren, organiseert de gemeente een wedstrijd. Wie de pagina volgt en deelt, maakt kans op een prijs. Daarnaast roept het schepencollege inwoners van Machelen en Diegem op om foto’s van de gemeente te sturen naar magezien@machelen.be. Die foto’s verschijnen vervolgens op de Facebookpagina.