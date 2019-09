Inbraakgolf teistert gemeente Diegem: 17 inbraken in twee nachten SHVM

20 september 2019

11u17 2 Diegem In de nacht van donderdag op vrijdag omstreeks 4 uur braken dieven in meerdere wagens in. Zowel in de Vander Aastraat, de Corneel de Ceusterstraat als in de Stationsstraat werd ingebroken. Volgens Cathérine Bodet, woordvoerster van politiezone Vilvoorde-Machelen, werden ook in de nacht van dinsdag 17 september en woensdag 18 september meerdere inbraken gepleegd.

“De afgelopen twee dagen hebben we inderdaad opgemerkt dat er een reeks diefstallen uit voertuigen in Diegem heeft plaatsgevonden”, zegt Bodet. “Sinds gisteren zijn we intensief bezig met de nodige vaststellingen te doen . Voorlopig gaat het om ongeveer 17 feiten. Daarbij werden onder andere laptops gestolen uit de wagens.”

De meeste diefstallen zouden zich hebben voorgedaan in de nacht van 18 op 19 september. “Vanmorgen heeft onze politiezone reeds twee vaststellingen gedaan omtrent inbraken die zich hebben voorgedaan omstreeks 4 uur vanmorgen.” Het is volgens de woordvoerster dus niet uitgesloten dat er nog een aantal slachtoffers zich zal komen aanbieden.

Snelle buit

De daders zouden zich voornamelijk gefocust hebben op voertuigen van het merk ‘Mercedes.’ Maar ook eigenaars van andere merken werden slachtoffer.

“Het is duidelijk dat de verdachten vooral snel buit willen maken. De ruit wordt ingeslagen en alles wat snel meegenomen kan worden, wordt meegenomen. Er is voorlopig geen sprake van feiten waarbij GPS-toestellen ontmanteld worden uit de boordcomputer, iets wat we in het verleden wel vaker zijn tegengekomen”

Meer toezicht

“De patrouilles zijn op de hoogte van de inbraken en weten dat ze extra waakzaam moeten zijn in Diegem tijdens de nacht”, meent Bodet. “Dat kan gaan om zichtbare patrouilles die vooral daders willen ontraden, of over niet-zichtbare patrouilles die vooral gericht zijn op het vatten van daders.”

De dienst Vermogenscriminaliteitspreventie werkt heel het jaar door op inbraken uit voertuigen met sensibiliseringsacties. Met deze acties proberen ze de inwoners aan te sporen hun voertuig leeg en slotvast achter te laten.