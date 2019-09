Inbraakgolf Diegem: opnieuw diefstal uit vier wagens SHVM

23 september 2019

12u13 0 Diegem Afgelopen week werden in drie nachten zo’n zeventien inbraken gepleegd uit wagens in de gemeente Diegem. In de nacht van vrijdag op zaterdag werden opnieuw vier inbraken gepleegd. Ook hier gingen de dieven omstreeks 4 uur aan de slag.

“Voorlopig werden we in kennis gesteld van vier inbraken uit voertuigen gepleegd in de nacht van 20 op 21 september”, zegt woordvoerster Catherine Bodet van de politiezone Vilvoorde-Machelen. “Dat brengt het totaal voorlopig op 24 diefstallen uit voertuigen in Diegem tussen 19 september en 23 september. Dat is veel.”

“Onze dienst Preventie heeft eind vorige week nog zwaar ingezet op sensibilisering en de patrouilles zijn eveneens waakzaam. Tot nu toe hebben we nog geen weet van inbraken in de nachten van 21 op 22 en van 22 op 23 september”, zegt Bodet.

Snelle buit

De daders zouden zich opnieuw voornamelijk gefocust hebben op voertuigen van het merk ‘Mercedes.’

“Het is duidelijk dat de verdachten vooral snel buit willen maken. De ruit wordt ingeslagen en alles wat snel meegenomen kan worden, wordt meegenomen. Er is voorlopig geen sprake van feiten waarbij GPS-toestellen ontmanteld worden uit de boordcomputer, iets wat we in het verleden wel vaker zijn tegengekomen”