In ’t Stopsel kan je opnieuw pintje drinken na het werk: populair afterworkcafé heropent donderdag Robby Dierickx

18 september 2019

17u20 0 Machelen Vier maanden na de sluiting van ’t Stopsel in Diegem zwaaien de deuren van hét afterworkcafé in de luchthavenregio donderdag opnieuw open. Gert Cromboom (48) – die ook Bistro F in Zaventem uitbaat – is de nieuwe uitbater. “De voorbije weken stonden hier dagelijks al tientallen mensen voor de deur. Hét bewijs dat deze regio nood heeft aan een afterworkcafé”, aldus Cromboom.

Jarenlang was ’t Stopsel in de Kuregemstraat in Diegem hét afterworkcafé bij uitstek in de regio rond de luchthaven, maar in juni besloten de eigenaars het café te sluiten. Sindsdien moeten de werknemers van de vele bedrijven in en rond de Machelse deelgemeente na hun werkdag elders op zoek naar een frisse pint. Tot nu, want op donderdag zwaaien de deuren van ’t Stopsel opnieuw open. Redder van dienst is Gert Cromboom. Hij baat in Zaventem ook al Bistro F, de brasserie in cultureel centrum De Factorij, uit. “Toen ik vernam dat ’t Stopsel dicht was, heb ik niet lang getwijfeld”, vertelt de 48-jarige Melsbroekenaar. “Het café was sinds de eerste opening in april 1999 een succes. Zelf kwam ik er ook graag iets drinken. Nu krijg ik de kans om aan de andere kant van de toog te staan.”

Aan het concept zal Gert Cromboom naar eigen zeggen niet veel veranderen. “Ik heb de vorige uitbaters gefeliciteerd met de zaak die ze hier opgebouwd hebben en heb hen beloofd dat ik hun visie zal doortrekken”, klinkt het. “Het blijft met andere woorden een afterworkcafé. Alleen het interieur werd wat gewijzigd en de drankkaart is wat uitgebreid en opgefrist. Voorts ga ik met tapas werken. Ik denk dan aan een tapasplankje met Italiaanse en Spaanse vleeswaren, drie soorten pizza en een bordje gezond. Het zal geen eetcafé worden, maar de mensen zullen wel een klein hapje kunnen bestellen. In het voorjaar wordt het terras nog opgefrist.”

Beide zaken combineren

De vaste klanten van Bistro F hoeven niet te vrezen dat Gert Cromboom er vertrekt, de Melsbroekenaar wil beide zaken immers combineren. “Uiteraard krijg ik de hulp van personeelsleden, maar ik zal zelf tussen Bistro F en ’t Stopsel schipperen. Overdag zal ik in de brasserie staan en op drukke momenten kruip ik achter de toog van het café.”

Voor het heropeningsfeest op donderdag en vrijdag hebben zowat 800 mensen op Facebook aangegeven dat ze present zullen zijn. “Hét bewijs dat een afterworkcafé nodig is in deze regio”, aldus nog de nieuwe uitbater. “De voorbije weken kwamen hier dagelijks al tientallen mensen opdagen in de hoop iets te kunnen drinken. Ik ben blij dat ik hen vanaf nu niet langer moet teleurstellen.”

Cyclocrosscafé

Hoewel het in de eerste plaats een afterworkcafé blijft, zal er ook plaats zijn voor sport. “Belangrijke sportevenementen worden op de televisie vertoond en tijdens het Europees kampioenschap voetbal komende zomer wil ik hier een echt EK-café maken. Ook bij de Superprestige cyclocross in Diegem zal ’t Stopsel een veldritcafé met allerlei speciale acties worden.”

’t Stopsel opent van maandag tot vrijdag om 15 uur de deuren. Op maandag, dinsdag en woensdag sluit het café om middernacht, op donderdag en vrijdag rond 1 uur. In het weekend blijft het café dicht, al zal het wel verhuurd worden voor privéfeestjes van bedrijven en particulieren.