In maart nog bij de Paus en binnenkort ereburger: pastoor Vital Orolé beleeft op z’n 88ste topjaar Diegemnaar is al 63 jaar priester en deed al meer dan 40.000 eucharistievieringen Robby Dierickx

31 oktober 2019

13u13 0 Machelen Na ‘Woinke Turck’ – de tot op vandaag oudste Belg ooit – krijgt Machelen binnenkort een tweede ereburger. De Diegemse pastoor Vital Orolé (88), die al 63 jaar in dienst is, zal die titel in de zomer van volgend jaar in ontvangst mogen nemen. Eerder dit jaar mocht de priester ook al op audiëntie bij de Paus. Op z’n 88ste gaat het plots hard voor Vital.

Het was boezemvriend en Diegemnaar Danny Gooris – die als onafhankelijke voor het kartel sp.a-spirit-Groen in de Machelse gemeenteraad zetelt – die het ereburgerschap van pastoor Vital Orolé op de agenda van de gemeenteraad zette. “Vital verdient het om ereburger te worden”, aldus het oppositieraadslid. “Met zijn 63 jaar dienst is hij de langst zittende pastoor van ons land. In al die jaren deed hij 40.000 eucharistievieringen, 1.800 huwelijken, 2.700 begrafenissen en 1.375 doopsels. Vandaag doet hij nog elke dag een mis, ook al daagt er soms slechts twee man op. Maar niet alleen daarom verdient hij die titel. Hij zet zich nog steeds in voor tal van verenigingen zoals OKRA en de Chiro van Diegem. Zo gaat hij bijvoorbeeld nog elk jaar mee op kamp met de jeugdbeweging.”

Het voorstel om de pastoor tot ereburger te benoemen, werd door de voltallige gemeenteraad goedgekeurd. Het schepencollege liet weten dat de officiële benoeming ergens in de zomer van volgend jaar zal plaatsvinden. “Dat zal mogelijk met een groot dorpsfeest gepaard gaan”, weet Danny Gooris. “Op die manier kunnen alle Diegemnaars van dit speciale moment genieten.”

Hele erkenning

Voor Machelen is Vital Orolé pas de tweede ereburger. Begin deze eeuw werd Joanna Turcksin – in de volksmond Woinke Turck – op haar 112de verjaardag benoemd tot allereerste ereburger van de gemeente. Zij is tot op de dag van vandaag met haar 112 jaar en 186 dagen de oudste Belg ooit. Ze overleed op 6 december 2002. Dat Vital Orolé nu als tweede inwoner tot ereburger benoemd zal worden, doet de man zichtbaar plezier. “Uiteraard is dit een hele erkenning”, zegt hij. “Ik viel compleet uit de lucht toen ik via een begrafenisondernemer na een uitvaartplechtigheid vernam dat ik die titel zou krijgen. Ik was er zelf nog niet van op de hoogte. Toen ik Danny Gooris kort nadien zag, vroeg ik hem wat hij me nu weer gelapt had (lacht). Maar het is fantastisch dat er komende zomer mogelijk een groot volksfeest georganiseerd zal worden. Zo krijgen we alle inwoners nog eens bij mekaar.”

Ondanks dat hij in januari 89 kaarsjes zal uitblazen, denkt de pastoor nog niet aan stoppen. “Ik doe het nog steeds heel graag”, verzekert hij. “Gezien mijn leeftijd heb ik af en toe wat kwaaltjes en wordt stappen steeds moeilijker, maar dat houdt me niet tegen om mijn werk voort te zetten (lacht)”, besluit Vital.