Houten stok in wagen leidt tot stevige boete Wouter Hertogs

11 mei 2020

12u25 0 Machelen Een 28-jarige man uit Machelen is veroordeeld tot een boete van 1200 euro voor verboden wapenbezit. Eerder kreeg hij bij verstek 6 maanden cel. Bij een controle werd een houten stok in zijn wagen aangetroffen.

Op 18 september kreeg de man bij verstek 6 maanden cel. Twee jaar eerder zagen agenten hoe hij 200 meter voor een politiecontrole bruusk een bocht naar rechts nam en wegreed. Omdat ze meenden dat hij zich wilde onttrekken aan de controle achtervolgden ze hem. Bij zijn woning in Machelen kon hij gestopt worden. De jongeman reageerde zeer agressief en voelde zich geviseerd door de agenten. Door zijn gedrag besloten de agenten zijn wagen te controleren. Hierbij vonden ze een stevige houten stok. Hij kon geen uitleg geven waarom deze in zijn wagen lag en daarom werd hij vervolgd en uiteindelijk veroordeeld voor verboden wapenbezit. Op verzet vroeg hij een straf met uitstel of een werkstraf. De rechter toverde nog een derde optie uit zijn hoed en gaf hem een fikse boete.