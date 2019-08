Houders van Europese handicapkaart krijgen 20 procent korting in GC ’t Kwadrant RDK

30 augustus 2019

Het schepencollege van Machelen geeft houders van de European Disability Card (EDC), een Europese handicapkaart om de toegang van personen met een handicap tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding te vergemakkelijken, een korting van twintig procent voor voorstellingen in GC ’t Kwadrant in Diegem. “Deze korting is gelijk aan het jongerentarief, de voordeligste korting die men in ’t Kwadrant kan krijgen”, stelt Ingrid Deblock, schepen van Sport, Jeugd en Cultuur. “Ook bij nieuwe evenementen zullen onze diensten steeds onderzoeken op welke manier we voordeel kunnen geven aan EDC-houders.”

Wie aanspraak wil maken op de korting, moet de avond van de voorstelling in het bezit zijn van een European Disability Card. Zo’n kaart kan aangevraagd worden bij de Federale overheidsdienst Sociale Zekerheid of bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap.