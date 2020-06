Horecazaken kunnen tijdelijke vergunning voor terrasuitbreiding aanvragen Robby Dierickx

15 juni 2020

15u42 0 Machelen Nu horecazaken weer de deuren mogen openen, geeft het schepencollege van Machelen de uitbaters de kans om hun terrassen uit te breiden.

Door de maatregelen rond social distancing is het aantal zitplaatsen op vergunde terrassen van horecazaken beperkt. Om de horeca maximaal te ondersteunen, worden aanvragen tot uitbreiding van een terras flexibeler beoordeeld door het schepencollege. Er wordt uiteraard wel nagegaan of er voldoende ruimte voor een terrasuitbreiding is en of de hulpdiensten nog door kunnen. De vergunningen gelden tot en met 20 september. Aanvragen moeten ingediend worden via mail naar economie@machelen.be.

Behalve een terrasuitbreiding kunnen de uitbaters ook gratis verkeersborden voor parkeerverbod aanvragen, net als nadarhekken en signalisatie.