Herinrichting Woluwelaan loopt 4 jaar vertraging op door onteigeningsproblemen: nu eindelijk schot in de zaak

Nieuw op- en afrittencomplex langs Brusselse ring wel al klaar, maar pas eind 2022 in gebruik

Robby Dierickx

16 oktober 2019

11u25

