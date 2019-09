Harmonie krijgt semiprofessionele trompet van sponsors cadeau RDK

27 september 2019

De Harmonie Sinte Cecilia van Machelen heeft zopas een semiprofessionele trompet in ontvangst mogen nemen. Dat de harmonie het muziekinstrument voortaan kan gebruiken, heeft de vereniging te danken aan twee nieuwe sponsors. Zo deden de firma Daikin en een tweede sponsor die liever anoniem wil blijven hun duit in het zakje. In het verleden kreeg de harmonie ook van de andere sponsors al regelmatig een muziekinstrument cadeau.