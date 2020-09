Guy Van Weyenberge (Diegem Sport): “Voortbouwen op automatismen vorig seizoen” Dominic Beckx

01 september 2020

18u35 1 Voetbal Met de bekerwedstrijd voor eigen publiek tegen de Limburgse eersteprovincialer Herderen-Millen staat tweedenationaler Diegem Sport komende zondag voor zijn eerste officiële opdracht van het nieuwe seizoen. De kern bleef grotendeels behouden zodat groen-wit kan terugvallen op de automatismen van vorig seizoen. We blikken vooruit op het nieuwe seizoen met voorzitter Guy Van Weyenberge.

“Men zegt wel eens dat het behouden van de spelers die je wil houden de beste transfers zijn”, aldus de 63-jarige Van Weyenberge. “Van de titularissen moesten we enkel Dieter Vanderelst en Elias Blanckaert laten gaan. Ze gaan beiden naar Tervuren-Duisburg. Met Jannes Bautmans als vervanger van Vanderelst zitten we centraal achterin goed. Verder trokken we een aantal spelers aan waarvan we hopen dat ze de stap naar het eerste elftal zullen zetten. Mathieu Oguz is een middenvelder die overkomt van RWDM. Bryce Watson is een Amerikaanse aanvallende flankspeler van LA Galaxy die in België komt studeren. In de oefenwedstrijd tegen SK Kampenhout scoorde hij twee keer. Mehdi Ouarti (Moeskroen) en Julian Verbesselt (Lokeren) speelden al bij de jeugd van Diegem. Gregory Gilbert werd weggehaald bij STVV.”

“Dat er maar weinig veranderd is aan de typeploeg, is zeker een voordeel. Je zag al in de oefenwedstrijden dat we konden terugvallen op bestaande automatismen. De resultaten zeggen zeker niet alles, maar tegen SK Kampenhout (4-0), Eppegem (3-0) en Tienen (2-2) speelden we niet slecht. Zeker de prestatie tegen eerstenationaler Tienen mocht gezien worden. Minpuntje in die match was de blessure die Augustin Dondo opliep na een kwalijke trap van een bezoeker. Jammer want hij was één van onze betere pionnen. Daarnaast is er nog Lander Van Lautem die werkt aan zijn revalidatie na een enkeloperatie.”

Van Weyenberge staat al meer dan 24 jaar aan het roer van de club met stamnummer 3887. Hij komt daarmee stilaan in de buurt van zijn voorganger én vader Jef Van Weyenberge die meer dan een kwarteeuw de club bestuurde. Gevraagd naar de ambities voor komend seizoen is de Diegemse voorzitter duidelijk.

“In de eerste plaats is het steeds onze bedoeling om het behoud te verzekeren. Als het enigszins kan, mikken we op een plaatsje in de linkerkolom. We moeten dan wel absoluut een dramatische start zoals vorig seizoen vermijden. Omdat we kunnen terugvallen op onze oude automatismen is zo’n slechte start minder waarschijnlijk, maar je weet nooit. Onze kern is niet zo breed. De afwezigheid van een aantal sterkhouders kan een belangrijke impact hebben.”

“Graag verder bekeren”

In de tweede ronde van de Belgische beker is Diegem Sport zondag gastheer voor Herderen-Millen. De Limburgse eersteprovincialer versloeg de Waalse vierdeprovincialer Blegny B met 2-5-cijfers.

“De beker winnen is nog altijd de kortste weg naar Europees voetbal”, lacht Van Weyenberge. “Serieus: de beker is geen prioriteit, de voorbereiding op de competitie blijft het belangrijkst. Maar we gaan er alles aan doen om ons te plaatsen voor de volgende ronde, zeker in de wetenschap dat er dan opnieuw een thuiswedstrijd volgt. Het zou tof zijn om nog eens een aantal ronden mee te draaien. De tijd dat we in de 16e finales tegenover eersteklasser Lokeren stonden, ligt alweer een twaalftal jaren achter ons.”