Groen licht voor McDonalds-restaurant op parking Makro Robby Dierickx

03 februari 2020

12u52 24 Machelen Fastfoodketen McDonalds heeft van het schepencollege van Machelen groen licht gekregen om een restaurant te bouwen op de parking van het Makro-warenhuis. Het restaurant komt op de plaats van het pand waarin de strijkwinkel nog onderdak heeft. Die verhuist op haar beurt naar een lokaal in het Sociaal Huis in de Koningin Fabiolalaan.

Eerder kreeg McDonalds al een goedkeuring voor de plaatsing van de gekende totem met haar logo en nu heeft de gemeente ook het licht voor de komst van het fastfoodrestaurant op groen gezet. Het openbaar onderzoek loopt nog tot eind deze maand en kan ingekeken worden op het gemeentehuis.

Schepen van Ruimtelijke Ordening Steve Claeys (N-VA) liet begin januari al weten dat het schepencollege geen bezwaren tegen de komst van het restaurant had. Onlangs werd de vergunning dan ook goedgekeurd. Wanneer de werken zullen starten, is nog niet duidelijk. McDonalds wil het voormalige kinderdagverblijf van Makro aan de ingang van de parking langs de Kerklaan, waarin de strijkwinkel momenteel nog onderdak heeft, afbreken om er vervolgens een nieuw gebouw op neer te poten. De strijkwinkel verhuist binnenkort naar een lokaal van het Sociaal Huis in woonzorgcentrum Parkhof.