Goud voor Jan en Josiana RDK

06 juni 2019

Het Machelse koppel Jan Van Cauter en Josiana Germis mag dit jaar vijftig huwelijkskaarsjes uitblazen. Voor die gelegenheid werden ze uitgenodigd op het gemeentehuis. Jan werkte als vertegenwoordiger bij Rampelberg-Somers, terwijl zijn vrouw de onderhoudsploeg in het Algemeen Ziekenhuis Jan Portaels in Vilvoorde versterkte. Vandaag verzamelt Jan postzegels en alles over de Noord-Amerikaanse indianen. Josiana zorgt dan weer voor het huishouden. Samen trekken ze ook regelmatig naar de Belgische kust.