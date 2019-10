Gokkantoor Diegem bron van frustratie: “Klanten staan hier openlijk drugs te dealen. We hopen dat het kantoor snel verdwijnt” SHVM

23 oktober 2019

19u11 1 Diegem Marc Grootjans, burgemeester van de gemeente Machelen, wil meer politiecontroles aan het gokkantoor in Diegem in de Kerktorenstraat. Die beslissing komt er nadat enkele buurtbewoners klagen over de hinder die klanten, maar ook hangjongeren volgens hen met zich meebrengen, waaronder geluidsoverlast en het dealen van drugs. Soms zouden er ook vechtpartijen ontstaan. “Er heerst een groot gevoel van onveiligheid”, klinkt het.

De klanten van het gokkantoor, waar vooral gewed kan worden op sportwedstrijden, veroorzaken volgens enkele buurtbewoners onder andere verstoring van de openbare orde, de rust en de veiligheid. Sinds september kwamen er al zo’n 23 klachten binnen. Daarnaast is er ook lawaaihinder. Volgens buurtbewoners staan de klanten van het gokkantoor steeds in een groepje buiten te roepen om hen op die manier uit te dagen. “En dat probleem bereikt zijn hoogtepunt tijdens warme dagen wanneer mensen hun ramen laten openstaan”, zegt gemeenteraadslid Danny Gooris (sp.a-Groen-Spirit).

Drugs

“Vaak zitten ze in groep jointjes te rollen voor de deur”, getuigt een buurtbewoonster. “Soms zien we hen dan wit poeder op een blaadje leggen. We vermoeden dat het gaat om cocaïne. En af en toe stopt er iemand met zijn wagen voor de deur, claxoneert en dient vervolgens een hoeveelheid drugs toe aan de uitbater. Ze staan gewoon openlijk drugs te dealen.” De buurtbewoonster meent ook dat er ‘s middags een aantal minderjarigen langs het gokkantoor passeert om een jointje op te halen.

Volgens haar zijn er ook buren die niet meer langs het kantoor durven passeren. “Het gebeurt ook wel dat er enkele mannen voor de zaak staan te vechten. Maar we zeggen er niets op. Ik ben mijn leven nog niet beu. Wij hopen dat het kantoor hier zo snel mogelijk verdwijnt.”

Het gebeurt ook wel dat er enkele mannen voor de zaak staan te vechten. Maar we zeggen er niets op. Ik ben mijn leven nog niet beu Buurtbewoonster

Bovendien zouden de buurtbewoners regelmatig beschadigingen opmerken aan hun wagens, waardoor sommigen onder hen hun voertuig wat verder parkeren. “Ze leunen op onze wagens en staan te voetballen tussen de voertuigen”, klinkt het.

Maatregelen

“Er heerst een groot onveiligheidsgevoel”, beweert Gooris. “Een gokkantoor hoort niet thuis in een gemeente als Diegem. De zaak ligt vlak in het centrum en er komen elke dag tientallen kinderen voorbij die naar school gaan. De wetgeving zegt trouwens ook dat er geen gokkantoren aanwezig mogen zijn in de buurt van scholen.”

Burgemeester Marc Grootjans beaamt dat het gokkantoor een bron van ergernis vormt. “De politie krijgt inderdaad veel klachten binnen en controleert er ook regelmatig.” Om die reden wil de burgemeester de vergunning, die dateert van 10 februari 2016, niet verlengen. “Maar de kansspelcommissie veegt onze argumenten van tafel. En dat is absurd, want volgens hun reglement mag er geen gokkantoor aanwezig zijn in de buurten waar jongeren regelmatig komen.”

De gemeenteraad bekijkt nu of ze het kantoor in plaats van 22.30 uur al om 19.00 uur kan laten sluiten. “Maar we zullen moeten afwachten of ons dat ook effectief lukt”, zegt Grootjans. “Sinds 5 mei 2019 is de wetgeving wat veranderd waardoor de gemeente meer inspraak krijgt. We zullen dus bestuderen hoever we daarin kunnen gaan.”

Grootjans verzoekt de politiezone VIMA ook om nog frequenter langs te gaan en controles uit te voeren, zodat het dossier nog meer argumenten kan geven om het kantoor te sluiten.