Gewijzigde verkeerssituatie moet veiligheid rond schoolpoort De Sterrenhemel verhogen Robby Dierickx

17 september 2020

14u41 1 Machelen Vanaf vrijdagmiddag treedt een gewijzigde verkeerssituatie in werking rond basisschool De Sterrenhemel in Machelen. Een maatregel die het gevolg is van het coronavirus, waardoor ouders meer afstand moeten bewaren aan de schoolpoort.

Door de coronamaatregelen moest de school de toegangen reorganiseren. Zo kwamen er extra regels om de hygiënevoorschriften en de social distancing te respecteren. Maar dit alles zorgde vooral ’s ochtends voor een probleem aan de toegang van de Toekomststraat wanneer ouders hun kinderen er afzetten. Daarom wordt vanaf vrijdagmiddag eenrichtingsverkeer ingevoerd in de Toekomststraat tussen de Koning Albertlaan en de Parkstraat. Zo is het vanaf dan verboden om in de richting van de Koning Albertlaan te rijden, zowel voor wagens als voor bussen. Zij zullen een omleiding via de Parkstraat en de Vuurkruisenlaan moeten volgen. Fietsers mogen wel nog in beide richtingen door.

Kiss&ride-zone

Daarnaast verdwijnt de parkeerstrook in de Toekomststraat ter hoogte van huisnummers 46 tot en met 54. Aan de overzijde van de straat, aansluitend op het voetpad ter hoogte van de parking van de school, wordt tussen 8 en 8.30 uur een Kiss&ride-zone ingevoerd. Buiten die uren kunnen bewoners gebruik maken van de parkeerstrook. Wie op en van de schoolparking wil rijden, zal dat voortaan alleen aan de huidige ingang ter hoogte van het kruispunt met de Parkstraat kunnen doen. Op die manier wordt de wachtzone, die recent ingevoerd werd omdat ouders en grootouders door de coronamaatregelen op het voetpad stonden, autovrij. Tot slot komt er een extra fietsenparking.

De gewijzigde verkeerssituatie geldt zeker tot de kerstvakantie. Nadien volgt een evaluatie en wordt de opstelling mogelijk aangepast.