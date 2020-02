Gewezen schepen Dirk De Wulf wuift gemeenteraad uit Robby Dierickx

05 februari 2020

10u58 1 Machelen Twaalf jaar was hij schepen, maar nu zwaait Dirk De Wulf (55) de gemeenteraad van Machelen uit. Samen met het kartel sp.a-spirit-Groen belandde hij na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 op de oppositiebanken. “Wegens professionele redenen heb ik onvoldoende tijd om me nog op de gemeentepolitiek te werpen”, klinkt het.

De Wulf runt al een tijdje reisbureau The Travel Company in Machelen, maar staat sinds kort alleen aan het hoofd van de zaak. “Daardoor kan ik me niet langer verdiepen in alle dossiers, wat toch een must is wanneer je in de gemeenteraad zetelt”, vertelt De Wulf, die de voorbije twee legislaturen schepen was. “Uiteraard verdwijn ik niet volledig uit het politieke beeld, maar in de gemeenteraad zal ik voorlopig niet meer zetelen.”

Deze maand volgt Nadine Gurickx De Wulf op in de gemeenteraad. Zij heeft zelf al heel wat ervaring als gemeenteraadslid en keert nu dus terug. Of De Wulf in 2024 opnieuw kandidaat zal zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen is nog onduidelijk. “We merken dat er heel wat jongeren politiek actief worden en als zij zichzelf kunnen bewijzen, wil ik mijn plaats met plezier afstaan. Vraagt de partij om toch nog op te komen, dan sluit ik niets uit.”