Geweldenaar gaat twee maal door het lint tegen politie Wouter Hertogs

02 september 2020

16u16 2 Machelen Een Vilvoordse twintiger riskeert 4 en 9 maanden voor twee incidenten waarbij hij de politie aanviel. Bij een van de voorvallen moest een agent wegspringen toen hij de vlucht nam.

In de nacht van 5 op 6 september 2019 raakte de man betrokken bij een ongeval in Machelen. De politie kwam ter plaatse en zag dat de man zo dronken was dat hij ondersteund moest worden door een vriend. Bij het zien van de agenten ontstak hij in razernij en begon hij hen uit te schelden. Alsof dat niet genoeg was, begon hij met zijn vuisten te zwaaien. Gezien zijn toestand was het niet vreemd dat hij niemand raakte.

Twee maanden later, op 11 november, werd hij in de buurt van Vilvoorde opgemerkt omdat hij aan hoge snelheid over de weg scheurde. De politie hield hem staande, maar hij weigerde uit te stappen. Toen een agent zijn deur had opengekregen en hem naar buiten wilde trekken duwde hij het gaspedaal in. De agent kon zich ternauwernood wegtrekken en kwam zonder verwondingen weg. De agenten hadden hem herkend waardoor hij een oproeping tot verhoor kreeg. Hij vond het echter niet nodig om daarheen te komen.

Zijn advocaat vroeg ter zitting om een straf met uitstel. Uitspraak zal volgen op 23 september.