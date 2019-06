Gevers mag zich voortaan het fitste bedrijf van Vlaams-Brabant noemen Robby Dierickx

28 juni 2019

12u09 0 Machelen Er mag de voorbije weken dan wel heel wat gezweet gevloeid hebben bij de zowat vijftig werknemers van Gevers in Diegem, maar nu mag de firma zich de ‘fitste onderneming van Vlaams-Brabant’ noemen. De werknemers maakten na twaalf weken immers de meeste vooruitgang qua fitheid.

In de gezondheidschallenge van Ready2Improve gingen vijftien Vlaamse bedrijven de voorbije weken de uitdaging aan om tot fitste onderneming van Vlaanderen gekroond te worden. Maar ook per provincie werd er een winnaar geselecteerd. In Vlaams-Brabant kwam de firma Gevers uit Diegem, een onderneming die onder meer octrooien verleent voor nieuwe uitvindingen, als winnaar uit de bus. Bij alle deelnemers van de vijftien bedrijven werden ruim drie maanden geleden fitheidstesten afgenomen. Twaalf weken later werden diezelfde testen gedaan en daaruit bleek dat in Vlaams-Brabant de werknemers van Gevers de meeste vooruitgang boekten.

“Ons personeel liep regelmatig toertjes rond ons gebouw in Diegem”, zegt Johan Dedeckel van Gevers. “Daarnaast sprongen ze ook dikwijls op de fiets. Om de werknemers te motiveren, hebben we ook nog een interne competitie georganiseerd en dat idee viel duidelijk in de smaak. We zijn bijzonder tevreden dat we ons voortaan de fitste onderneming van Vlaams-Brabant mogen noemen.”