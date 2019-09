Geur van verbrand rubber verdwenen: oorzaak nog onbekend Robby Dierickx

10 september 2019

13u48 1 Machelen De geur van verbrand rubber die vorige week enkele dagen boven Machelen hing, is verdwenen. Inwoners vroegen zich dagenlang af van waar de stank afkomstig was, waarop de gemeente op onderzoek ging. Tot op vandaag is het onduidelijk wie of wat de geurhinder veroorzaakte.

Woensdag in de late namiddag klaagden de eerste inwoners van Machelen op sociale media over een ondraaglijke geur boven hun gemeente. Toen ook donderdagochtend de geur van verbrand rubber niet verdwenen was, steeg het aantal klachten. Karine Muls en haar man, die in de Vredestraat wonen, stonden donderdag zelfs met hoofdpijn op nadat de stank hun slaapkamer binnengedrongen was. Elders moesten mensen noodgedwongen ramen en deuren sluiten om de geur buiten te houden.

Het schepencollege gaf aan te zullen onderzoeken wie of wat de geurhinder veroorzaakte. “Maar inmiddels is de stank verdwenen en hebben we niet kunnen achterhalen wie de boosdoener was”, zegt burgemeester Marc Grootjans (CD&V). De kans dat ooit duidelijk zal worden van waar de stank afkomstig was, is dan ook miniem.