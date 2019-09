Geparkeerde Tesla vat spontaan vuur in Machelen SZM

01 september 2019

15u56 10 Machelen In de Turcksinstraat in Machelen moest de brandweer vrijdagavond uitrukken voor een brand in een elektrische voertuig van het merk Tesla. Dat bevestigt Alain Habils, woordvoerder van de brandweerzone Vlaams-Brabant.

Om 19.30 uur werd de brandweer gebeld voor een Tesla die vuur had gevat in de Turcksinstraat. “De procedure voor zo’n elektrische wagen is helemaal anders”, zegt brandweerwoordvoerder Alain Habils. “Het voertuig werd vastgebonden aan een kraan en helemaal ondergedompeld in een container met water. Anders zou de batterij gewoon weer kunnen beginnen branden.” Het ongeluk veroorzaakte geen slachtoffers.



Het is niet de eerste keer dat een geparkeerde Tesla spontaan begin te branden. Het probleem zou liggen aan de batterij van de wagens. Eerder dit jaar rolde Tesla nog een automatische update uit om het euvel tegen te gaan, nadat twee geparkeerde Tesla’s in Azië kort na elkaar vuur vatten.