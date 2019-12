Gemeente zet elektrische bussen van luchthaven in om inwoners op duurzame manier naar evenementen te krijgen Robby Dierickx

10 december 2019

15u57 0 Machelen Om inwoners van de meer afgelegen wijken naar evenementen in het centrum te krijgen, zet de gemeente Machelen voortaan elektrische bussen van Brussels Airport in. Die bussen zullen nu zaterdag naar aanleiding van de kerstmarkt voor het eerst door de gemeente rijden.

“Samen met 63 andere gemeenten hebben we ons klimaatengagement op 18 oktober vernieuwd”, zegt mobiliteitsschepen Steve Claeys (N-VA). “Bedoeling hiervan is de CO2-uitstoot met veertig procent te verminderen tegen 2030. Duurzame mobiliteit vormt hierin een belangrijke pijler. Daarom gaan we een samenwerking met Brussels Airport aan, waarbij de luchthaven haar elektrische bussen inclusief de chauffeurs in onze gemeente inzet. Concreet zullen de bussen inwoners van en naar evenementen brengen.”

“De eerste bussen zullen ingezet worden voor de kersthappening van nu zaterdag 14 december en de Nieuwjaarsdrink op 10 januari”, vult schepen van Middenstand Kris Jacobs (Open Vld) aan. “Door veilig en duurzaam vervoer aan te bieden willen we meer inwoners bereiken op deze activiteiten en zo het sociaal weefsel versterken.”

Evenementenplein

De kerstmarkt vindt dit jaar voor het eerst op het evenementenplein aan de Bosveldsite plaats. “Dat plein ligt wat uit het centrum, maar dankzij de bussen zullen alle inwoners van Machelen en Diegem op een duurzame manier van de kerstsfeer kunnen genieten”, aldus nog Steve Claeys. “Het gaat om een proefproject dat binnenkort geëvalueerd zal worden. Als blijkt dat het project in de smaak valt, dan kunnen we in de toekomst voor elk evenement een aanvraag voor de elektrische bussen indienen. De luchthaven zal dan telkens bekijken of de voertuigen beschikbaar zijn.”

De bussen rijden zaterdag van 16.45 uur tot 18.30 uur en van 21.15 uur tot 23 uur op volgende haltes: Wijk Carré, wijk Begoniagaarde, Merelplein, volkstuin Moerbei, Machelen kerk, Raedemaeckersstraat, Bosveldsite, Broekstraat, Diegem kerk en Diegem station.