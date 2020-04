Gemeente werkt aan denktank rond steunmaatregelen voor coronacrisis Robby Dierickx

20 april 2020

13u37 0 Machelen Het schepencollege van Machelen werkt aan een denktank om steunmaatregelen rond de coronacrisis uit te werken. Daarmee wil de gemeente een overzicht krijgen van wie geïmpacteerd is en wat de kostprijs van de maatregelen zal zijn. Ondertussen heeft ook oppositiekartel sp.a-spirit-Groen enkele voorstellen voor maatregelen gelanceerd.

“Op federaal en Vlaams niveau werden al terechte maatregelen genomen om de gevolgen van het coronavirus in te dijken, maar in tegenstelling tot andere gemeenten hult het schepencollege van Machelen zich in stilzwijgen wat betreft de steun aan verenigingen, handelaars en bedrijven”, zegt Jean-Pierre De Groef (sp.a). “Dat is spijtig, want als we als gemeente ook na deze crisis goede en gezonde bedrijven, verenigingen en handelaars willen houden, is het nodig dat wij ook als gemeente voor de nodige hefbomen zorgen.”

450.000 euro

Om die reden heeft het kartel een voorstel voor een steunpakket aan maatregelen opgesteld. Dat wordt dinsdag tijdens de digitale gemeenteraad voorgelegd aan het college. Sp.a-spirit-Groen vraagt onder meer om verenigingen tot eind volgend jaar geen factuur te sturen wanneer ze gemeentelijke zalen huren, om elk gezin een waardebon van 25 euro te geven voor aankopen bij plaatselijke handelszaken, om kosten voor opvang van kinderen in scholen te schrappen zolang er geen les gegeven wordt en om een fonds van 240.000 euro voor de hotels op te richten waarmee ze in totaal 25 personeelsleden kunnen aanwerven en waardoor de loonlast, dankzij andere subsidies, op 0 komt. Het hele pakket zou de gemeente 450.000 euro kosten. Volgens het kartel goed voor 1,3 procent van het jaarlijks budget van de gemeente.

Doordacht actieplan

Het schepencollege laat weten dat er achter de schermen al lang aan steunmaatregelen gewerkt wordt. “Maar we werken liever aan een doordacht actieplan dan aparte beslissingen te nemen die hun doel mogelijk voorbij schieten”, zegt schepen Steve Claeys (N-VA). “Daarom onderzoeken we via een denktank welke ondersteunende maatregelen er getroffen kunnen worden. Daarbij moeten we ook rekening houden met het inkomstenverlies dat we als gemeente hebben en de kostprijs van alle maatregelen.”