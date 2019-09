Gemeente start met bewegingsschool voor kinderen van 3 tot 6 jaar RDK

05 september 2019

Het schepencollege van Machelen heeft het licht op groen gezet voor de oprichting van een bewegingsschool voor kinderen van 3 tot 6 jaar oud. Zij zullen vijf opeenvolgende zaterdagen allerlei bewegingsspelen en -sporten kunnen beoefenen. De eerste les vindt op zaterdag 14 september plaats, de laatste op 12 oktober. De bewegingsschool wordt telkens tussen 10 en 11 uur in gemeenteschool De Fonkel in Diegem georganiseerd. Deelnemen is gratis, maar er moet wel verplicht gereserveerd worden via machelen.ticketgang.eu of aan het vrijetijdsloket in de Bosveldsite.