Gemeente roept inwoners op om kansarme gezinnen laptop te schenken Robby Dierickx

03 april 2020

09u51 1

Omdat er door het schrappen van de lessen op school meer ingezet wordt op thuisonderwijs is de gemeente Machelen op zoek naar laptops voor kansarme gezinnen. Het schepencollege roept inwoners dan ook op om laptops die stof liggen te vergaren te schenken zodat ook kansarme kinderen online les kunnen volgen.

“Samen met de schooldirecties zorgen we ervoor dat deze laptops en tablets terechtkomen bij de leerlingen die ze het meest nodig hebben”, laat de gemeente weten. Inwoners die een laptop willen schenken, kunnen dat laten weten via onderwijs@machelen.be. De gemeente komt de laptop ophalen. Daarnaast zoekt het schepencollege ook mensen met ICT-ervaring om de ingezamelde computers gebruiksklaar te maken. Ook zij kunnen zich via hetzelfde e-mailadres aanmelden.