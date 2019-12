Gemeente organiseert gratis begeleiding voor ondernemers in moeilijkheden Robby Dierickx

02 december 2019

09u22 0 Machelen Het schepencollege van Machelen wil ondernemers die in financiële moeilijkheden verkeren gratis laten begeleiden. Om die reden gaat de gemeente een samenwerking aan met DYZO vzw.

De specialisten van DYZO ondersteunen ondernemers op economisch, juridisch en psychologisch vlak. DYZO luistert, adviseert, bemiddelt en begeleidt discreet bij specifieke situaties zoals een rendabiliteitsonderzoek, sociale zekerheid zelfstandige, gerechtelijke reorganisatie, stopzetting of faillissement en kwijtschelding van schulden. (Gewezen) zelfstandigen in moeilijkheden, gefailleerden of mensen die nog moeilijkheden ondervinden omwille van een vroegere zelfstandige activiteit kunnen bij DYZO terecht. Ook familie of vrienden die in hun omgeving een (ex-)ondernemer kennen die de stap niet durft te wagen, kunnen gerust contact opnemen.

Voor alle ondernemers uit Machelen en Diegem is de begeleiding gratis. Zij kunnen DYZO dagelijks van 9 tot 12 uur telefonisch bereiken op het gratis nummer 0800/111.06, via mail naar info@dyzo.be of via de vragenlijst op www.dyzo.be.