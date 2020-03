Gemeente Machelen zet BioOrg in om loods en opvang in scholen te benevelen Twijfel over de effectiviteit roept vragen op. Wetenschap zal nog moeten laten blijken of het verweer biedt tegen Covid-19 Margo Koekoekx

26 maart 2020

15u57 0 Machelen Na Na Kapelle-op-den-Bos schakelt ook de gemeente Machelen het bedrijf BioOrg in om hun ruimtes proper en gezond te houden. “We willen alles op alles zetten om de frequents gebruikte ruimtes preventief gezond te houden en zouden met deze methode ook weer twee weken verder kunnen”, klinkt het bij burgemeester Marc Grootjans (CD&V). Verschillende experts, waaronder professor huisartsengeneeskunde aan de VUB, Dirk Devroey betwijfelen echter dat de bio-aerosols van BioOrg helpen om het coronavirus Covid-19 te bestrijden.

Oorspronkelijk was het de bedoeling om OCMW-woonzorgcentrum 't Parkhof te laten reinigen met de bio-aerosols van BioOrg. Die firma komt dan langs met benevelaars die een oplossing van goede bacteriën een ruimte insturen. Zo wordt er een soort beschermlaag gelegd op oppervlakken, waardoor de virussen zich er een tijdlang niet kunnen nestelen. “Maar het Agentschap Zorg en Gezondheid zegt dat het niet wetenschappelijk bewezen is dat dit beter zou werken dan de maatregelen die we nu al treffen met alcoholgels, mondmaskers en andere ontsmettingsmiddelen. We besloten dan ook om dit niet in het woonzorgcentrum te doen”, aldus Marc Grootjans. “We laten donderdagnamiddag wel de drukst bezochte ruimten zoals onze loods, de opvang in scholen en de gemeentedienst preventief behandelen. Dit is een investering, maar de bacteriën zouden twee weken lang hun werk doen. We gaan dit dus doen in de hoop de omgeving daar zou gezond mogelijk te houden”, besluit hij.

Niet bewezen

Dirk Devroey, professor en bestuurslid bij SKEPP (de Studiekring voor de Kritische Evaluatie van Pseudo-wetenschap en het Paranormale red.) is kritisch. “Ik betreur dat ze nu inspelen op de angst van de maatschappij. Tot nu toe is het niet wetenschappelijk bewezen dat het product met natuurlijke bacteriën Covid-19 vernietigt. Dit virus is gevaarlijk en dit product geeft een vals gevoel van veiligheid”, zegt hij. Vooral het feit dat het niet in combinatie met alcohol gebruikt mag worden doet een alarmbelletje rinkelen. Als mensen stoppen met het gebruiken van alcohol en enkel op het product van BioOrg vertrouwen bestaat de kans dat het virus wel overleeft.

“Wij zijn geen cowboys en ons product bestaat al meer dan 10 jaar”, zegt Koen De Koster, CEO van BioOrg. “Ons product verbetert de omgeving op verschillende vlakken en dat is wél wetenschappelijk onderbouwd. Wij zijn nu ook met extra onderzoek bezig om wetenschappelijk te onderbouwen dat het ook tegen dit het Covid 19-virus werkt.”

Filip Willocx partner van BioOrg en doctor in toegepaste biologische wetenschappen: “Ons product legt een laag van onze bacillus-soorten die we selecteerden op hun zuiveringsprestaties op oppervlakken zodanig dat het geen geschikte verblijfplaats voor virussen is. Ze maken oppervlaktes onder andere droog, terwijl virussen zich graag verspreiden in een vochtig milieu waardoor het bijgevolg de verspreiding tegengaat. Ik sta dan ook volledig achter ons product wat het gebruik in retail en burelen betreft. Al ben ik me ervan bewust dat in een ziekenhuis op een andere wijze ontsmet wordt.”

De goedaardige micro-organismen uit de natuur zijn overigens niet schadelijk voor milieu en mens. Volgens Willocx is er geen probleem om de omgeving te behandelen en tegelijkertijd veelvuldig gebruikte oppervlakken te blijven ontsmetten. “Ook handen wassen is een heel belangrijk gegeven. Zeep is een middel om schade te brengen aan een virus. Dat, samen met een droge anti-virale omgeving kan enkel maar helpen tegen de verspreiding van het virus. Artsen gaan er sceptisch tegenover staan tot het effectief bewezen is, maar we gaan toch geen twee jaar wachten met iets waarvan wij weten dat het een gunstig effect heeft?”, besluit Willocx.

Joris Moonens van Agenstchap Zorg en Gezondheid: “Wij adviseren nog steeds erkende middelen. Zaken waarvan we weten dat ze effectief zullen werken tegen dit nieuwe virus. In dit geval is dat nog steeds handen wassen, water en zeep gebruiken en met een doek over de contactoppervlakken wrijven. Alternatieve zaken moeten eerst worden onderzocht op hun effectiviteit alvorens wij ze aanraden maar instanties zijn uiteraard vrij om zelf te bepalen welke middelen ze gebruiken naast hetgeen wij aanraden.”