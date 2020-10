Gemeente maakt 100.000 euro vrij voor MD-cheques om inwoners en lokale handelaars te steunen Robby Dierickx

13 oktober 2020

10u10 0 Machelen Om lokale handelaars een duwtje in de rug te geven tijdens deze coronacrisis lanceert het schepencollege van Machelen de MD-cheque. Daarvoor maakt de gemeente 100.000 euro vrij. Inwoners zullen de MD-cheques kunnen kopen, maar ze zullen ook bij speciale gelegenheden uitgedeeld worden.

Met de MD-cheques kunnen inwoners betalen bij deelnemende handels- en horecazaken op Machels en Diegems grondgebied. Er zijn cheques ter waarde van 5, 10, 25 en 50 euro. De cheques van 5 euro zijn te koop voor 4 euro, die van 10 euro voor 8 euro, die van 25 euro voor 20 euro en voor die van 50 euro betalen Machelaars 40 euro. Het schepencollege maakt 100.000 euro vrij om het project te lanceren.

“Dit budget maakt deel uit van het coronafonds”, zegt schepen van Economie Kris Jacobs (Open Vld). “Onze handelszaken hebben immers erg te lijden gehad onder de coronacrisis. Met deze investering willen we meer mensen naar onze lokale handels- en horecazaken leiden. Door lokaal te winkelen steunen inwoners onze lokale handelaars. Lokaal winkelen is bovendien sociaal en duurzaam.”

De MD-cheques kunnen online besteld worden via de website van de gemeente of aan de balies van het gemeentehuis en het Sociaal Huis. Handelaars kunnen zich via dezelfde weg registreren om te kunnen deelnemen aan de actie.