Gemeente legt opnieuw bussen voor schoolgaande kinderen in RDK

13 augustus 2019

De kinderen die school lopen in de scholen van Machelen en Diegem kunnen ook komend schooljaar genieten van busvervoer van de gemeente. Een buspasje voor het schooljaar 2019-2020 kost 60 euro voor een heel schooljaar. Gaan er meerdere kinderen van een gezin met de bus naar school, dan betaalt het gezin vanaf het tweede kinds slechts 30 euro. Voor een trimester bedraagt de kostprijs 25 euro en 10 euro vanaf het tweede kind van hetzelfde gezin. Buspasjes kunnen vanaf nu aangevraagd worden via machelen.ticketgang.eu of op het gemeentehuis.