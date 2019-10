Gemeente doet duit in zakje bij heropbouw vernielde school in Sri Lanka RDK

10u47 0 Machelen Het gemeentebestuur van Machelen maakt 2.000 euro vrij voor de heropbouw van een school in Sri Lanka. Die school werd afgelopen zomer zwaar beschadigd door een windhoos.

Dat de gemeente specifiek voor dit project kiest, is niet toevallig. Het gaat immers om een project van drie Machelaars. De plaatselijke technische school Don Bosco werd in de zomer getroffen door een kleine windhoos die over Negombo in Sri Lanka trok. Door de hevige wind werd op verschillende plaatsen de dakbedekking weggerukt en liepen enkele leslokalen schade op. De 2.000 euro die de gemeente Machelen nu vrijmaakt voor de school zal gebruikt worden voor de nodige dakwerken, herstelling van de plafonds en voor de elektriciteit. De school telt 300 leerlingen.

Eerder dit jaar steunde Machelen ook al het project ‘Okwagaanana’ in Oeganda. Ook hiervoor werd 2.000 euro opzij gezet.