Gemeenschapscentrum ’t Kwadrant start met coronaproof programma Robby Dierickx

28 september 2020

09u20 0 Machelen In gemeenschapscentrum ’t Kwadrant in Diegem wordt dinsdag het startschot van het coronaproof programma gegeven. De komende maanden staan allerlei voorstellingen, films en vormingen op de agenda. Met een filmpje maakt het gemeenschapscentrum de bezoekers wegwijs in de coronamaatregelen.

Wie een voorstelling, film of vorming in ’t Kwadrant wil volgen, moet zich op voorhand registreren. Dat kan door te mailen naar vrijetijd@machelen.be. Deelnemers moeten hun naam, aantal tickets, de naam en datum van de voorstelling en graag ook een telefoonnummer doorgeven. Pas op de avond zelf moet er betaald worden. Wie ziek is, blijft thuis. De reservatie wordt niet aangerekend. Wie vorig seizoen al tickets had voor voorstellingen die door Covid-19 geannuleerd worden, kan de tickets inruilen voor een voorstelling naar keuze uit komend seizoen.

Om de bezoekers duidelijk te maken welke coronamaatregelen er gelden, werd een filmpje gemaakt.