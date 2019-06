Gematigd positivisme rond project ‘Broeksite’: kmo’s, ‘maakwinkels’ en groot park moeten ‘oude’ Uplace en verbeten tegenstand doen vergeten Dimitri Berlanger

21 juni 2019

17u21 0 Machelen Zeg niet langer Uplace maar Broeksite. Of de nieuwe plannen voor het fameuze stuk reconversiegebied onder het viaduct van Vilvoorde deze keer niet in een juridisch moeras zullen wegzakken is nog een open vraag. Weg met de kantoortorens, shoppingcentrum, hotel en bioscoop van het ‘oude’ Uplace alleszins. Intendant Alexander D’Hooghe toverde bij de voorstelling van zijn ambitienota een ‘werkwinkelwijk’ - een concept met kmo’s, ‘maakwinkels’ en een groot park - op tafel dat naar schatting 3.000 arbeidsplaatsen moet opleveren. Vilvoords burgemeester Hans Bonte spreekt van ‘een stap vooruit’.

Zowat een jaar geleden vroeg de gemeente Machelen aan Alexander D’Hooghe om het project uit het slop te halen.

D’Hooghe komt nu met een concept waarbij de Uplace-site een kmo-zone wordt met een ‘werkwinkelwijk’. Het gaat om winkels waar ter plaatse geproduceerd en gepersonaliseerd wordt.

Concreet wordt de Broeksite een wijk met pleinen en straten die aansluiten op de omgeving. Daar komen 10 tot 15 thematische huizen volgens het eeuwenoude principe van gildehuizen. Naast de puur economische sectoren is er ook plaats voor kunst en cultuur. Een kwart van de site wordt ingericht als park.

Het nieuwe idee zou ongeveer een kwart minder verkeer veroorzaken dan het oorspronkelijke Uplace, al is het mobiliteitsonderzoek nog niet helemaal rond.

Daarvoor rekent D’Hooghe op investeringen in openbaar vervoer vanuit Vlaanderen. “Ik deel samen met Alexander de voorliefde voor hopeloze zaken”, zei Mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA) met een kwinkslag. “Dit is nog maar een aanzet, een klein fragiel werkstuk. Wij staan hier achter en hopen dat ook de volgende Vlaamse regering dit meeneemt in het regeerakkoord.”

Ook burgemeester Marc Grootjans (CD&V) van Machelen – dat zich altijd al voorstander toonde van Uplace - is tevreden over het resultaat. “Uplace was uitgegroeid tot een Vlaams zombieproject. Iets waarvoor we ons eigenlijk moesten schamen. Na jarenlange stilstand kan dit ambitieus project zorgen dat deze regio krijgt wat ze nodig heeft, met de nadruk ook op tewerkstelling. De werkloosheidsgraad is vergeleken met de rest van Vlaanderen in deze regio ronduit dramatisch.”

Uplace NV is nog altijd een belangrijke speler als eigenaar van de gronden onder het viaduct. “We hebben de voorbije dertien jaar al 90 miljoen euro geïnvesteerd om een sterk verwaarloosde regio op te waarderen”, reageert Uplace CEO Jan Van Lancker. “We zullen dit totaal ander projectvoorstel ernstig bestuderen en kijken of dit voorstel financieel haalbaar is. Belangrijke voorwaarde is wel dat ook alle andere stakeholders hun verantwoordelijkheid opnemen, zodat we niet nogmaals tijd en geld investeren terwijl anderen de piste openhouden om de noodzakelijke herontwikkeling van de zone te blokkeren.”

Vilvoords burgemeester Hans Bonte – een notoir tegenstander van het ‘oude’ Uplace – reageert gematigd. “Het is een stap vooruit dat het nieuwe voorstel rond de invulling van de Uplace-site op diverse vlakken zoals mobiliteit rekening houdt met zijn omgeving en niet langer een infrastructuurproject is maar een stadsproject”. Maar Bonte heeft naar eigen zeggen nog onvoldoende kennis van de nieuwe voorstellen om een reactie ten gronde te geven.

Hij pleit er wel voor dat de invulling van de ongeveer 5 hectare grote site zou passen in het strategisch plan dat momenteel in opmaak is voor het 250 hectare grote reconversiegebied Vilvoorde-Machelen. Samen met de vernietiging van delen van het GRUP Vlaams Stedelijk Gebied rond Brussel, in het kader van het juridisch protest tegen Uplace, sneuvelde ook de planning van dit reconversiegebied waardoor heel wat projecten tot stilstand kwamen, onder meer de bouw van een nieuw ziekenhuis. “We moeten absoluut vermijden, zoals in het verleden, veel te geïsoleerd te kijken naar Uplace”, aldus Bonte.

Leuven reageert iets sceptischer. Ondanks de wijzigingen aan het oorspronkelijke plan blijft de stad Leuven zich fundamentele vragen stellen over deze ontwikkeling en wil het zonder garanties zeker niet instemmen met het project. Ook UNIZO en Bond Beter Leefmilieu wijzen erop dat het project onvoldoende garanties biedt dat het uiteindelijk toch niet uitdraait op een traditioneel shoppingcentrum. Werkgeversvereniging VOKA reageert wel volmondig positief.