Geen Uplace, geen nieuw treinstation in Machelen (en dat ondanks bouwvergunning) Station van Vilvoorde wordt mobiliteitstrekker voor nieuwe ontwikkelingen in reconversiezone Robby Dierickx

06 maart 2020

13u36 0 Machelen Er komt geen nieuw treinstation in de Kerklaan in Machelen. Nochtans kreeg de NMBS vier jaar geleden al een bouwvergunning voor het station, dat voor de ontsluiting van Uplace moest zorgen. Maar nu het oorspronkelijke Uplace begraven is en Vilvoorde en Machelen een nieuw plan voor de reconversiezone opstellen, blijkt er geen plaats meer te zijn voor een nieuw station. De ontsluiting zal via het treinstation van Vilvoorde verlopen.

Meer dan tien jaar lang waren er plannen om een treinstation in de Kerklaan in Machelen te bouwen. Dat zou – met het oog op de komst van Uplace – het kleine en verouderde station Buda moeten vervangen. Door enkele honderden meters verderop een nieuw treinstation te bouwen, zou winkelcomplex Uplace immers beter bediend kunnen worden. De aanvankelijke kostprijs van het station – 3,2 miljoen euro – bleek al snel onrealistisch en werd opgetrokken naar 5,4 miljoen euro, wat voor heel wat politiek protest zorgde. Uiteindelijk werd exact vier jaar geleden de bouwvergunning voor het station verleend.

Grup vernietigd

Maar toen de Raad van State eind 2017 het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan vernietigde, werden alle ontwikkelingen in de reconversiezone in Machelen en Vilvoorde afgeschoten. Niet alleen onder Uplace, maar ook onder het toekomstige ziekenhuis en de baanwinkels in de voormalige Renault-fabriek in Vilvoorde werd een bom gelegd met die uitspraak. Voor Uplace betekende het uiteindelijk de doodsteek. En zonder Uplace ook geen station. Met andere woorden: vier jaar nadat de bouwvergunning verleend werd, is er nog geen steen van het treinstation gelegd.

“En dat zal ook niet meer gebeuren”, zegt Machels burgemeester Marc Grootjans (CD&V). Momenteel werkt zijn gemeente samen met de stad Vilvoorde, de eigenaars van de gronden, de NMBS, De Lijn, de provincie Vlaams Brabant, de POM Vlaams Brabant en de Vlaamse overheid aan een nieuw masterplan voor de reconversiezone. “In dat plan, waarbij onder meer aan een ‘Uplace-light’ gewerkt wordt, is geen plek meer voor een treinstation in de Kerklaan. We willen van het station van Vilvoorde de mobiliteitstrekker van de regio maken. Van daaruit moeten multimodale vervoersmodi de nieuwe ontwikkelingen in de reconversiezone vlot bereikbaar maken. Dan is een station in de Kerklaan niet meer nodig. Misschien denken we er over vijftien à twintig jaar anders over, al zou in dat geval ook een uitbreiding van het station Buda tot de mogelijkheden behoren. Maar voorlopig blijft alles dus gewoon bij het oude.”

Masterplan bijna klaar

Ondertussen loopt de opmaak van het masterplan voor de reconversiezone nog volop. De partijen hopen eind maart of begin april te landen. Tot dat plan behoren behalve de Uplace-site, die voortaan als de Broeksite door het leven gaat, de Kerklaan in Machelen en de CAT-site en de voormalige Renault-fabriek in Vilvoorde.