Geen straf voor bestelling telescopische wapenstok WHW

20 september 2019

11u25 0 Machelen Een man uit Assebroek heeft de opschorting gekregen voor verboden wapenbezit. Hij had een telescopische wapenstok besteld uit Maleisië maar dit werd ontdekt bij de pakjesdienst. Het parket had eerder nog een boete van 1600 euro gevorderd.

Op 19 april 2017 vond men bij een pakjesverzenddienst in Machelen een telescopische wapenstok in een van hun pakjes. De bestemmeling bleek een 25-jarige man uit Assebroek te zijn. “Ik wilde dat in huis halen om me te verdedigen”, klonk het tegen de politie. “Ik wist niet dat dat een verboden wapen was.” Het wapen werd in beslag genomen en de man kreeg een voorstel tot minnelijke schikking van 450 euro. Dit kon hij niet betalen waarna hij gedagvaard werd voor de Brusselse correctionele rechtbank. Daar dreigde hij maar liefst 1600 euro te moeten neerleggen. De rechter had echter begrip voor zijn penibele financiële situatie en geloofde dat de man ter goeder trouw handelde.