Fuif loopt uit de hand: 6 maanden cel met uitstel voor geweld tegen agenten Wouter Hertogs

10 maart 2020

10u03 0 Machelen Een koppel uit Zemst is veroordeeld tot 6 maanden met uitstel voor slagen en verwondingen tegen een agente. Een man uit Kampenhout beschimpte een andere agent. Hij kreeg de opschorting voor smaad. De feiten deden zich drie jaar geleden voor bij een fuif in Diegem.

Op 26 november 2017 kwam het voor een feestzaal in Diegem tot een discussie tussen enkele feestgangers en de politie. De pintjes vloeiden rijkelijk en enkele aanwezigen - overwegend oud-chiroleden - maakten hierdoor iets teveel lawaai. Na twee klachten over geluidshinder kwam een patrouille poolshoogte nemen. S.V. (40) riep de agenten toe dat ze er niets te zoeken hadden en verwees hierbij naar rellen in Brussel ten gevolge van de WK-kwalificatie van Marokko. “Ga in Brussel werken, daar is meer te doen. Maar daar zitten de echte agenten al zeker?”, klonk het. Een van de twee agenten nam dit niet en vroeg hierop -volgens de aanwezigen op een zeer arrogante manier-zijn identiteitskaart. Hij weigerde deze te tonen waarna het spel op de wagen zat. Een vrouw, S.P., viel plots de vrouwelijke agente aan. Ze trok aan haar haren en deelde verschillende slagen uit. Haar mannelijke collega kon haar niet helpen omdat de massa dit verhinderde. De vriend van de vrouw mengde zich in het opstootje en ging ook over de schreef tegen de agenten.

Geen vechtersbazen

De drie beklaagden excuseerden zich bij de behandeling van hun zaak voor hun gedrag maar hun advocaten nuanceerden de betichtingen. “Volgens verschillende getuigen waren de agenten ‘opgefokt’ toen ze aankwamen. Een week ervoor waren er rellen geweest in het centrum van Brussel naar aanleiding van de WK-kwalificatie van Marokko en daarover maakte mijn cliënt de opmerking dat ze beter daar zouden patrouilleren. Dat was niet bedoeld om hen belachelijk te maken”, aldus de advocaat van S.V. De rechter had oren naar deze uitleg en gaf de man de gunst van de opschorting. Eerder had het parket nog 3 maanden met uitstel gevorderd. Ook de advocaat van S.P. minimaliseerde de feiten. “Ze werd langs achter vastgegrepen en reageerde hierop. Ze wist total niet dat het om een agente ging”, klonk het, “ze heeft zich daarna trouwens meteen geëxcuseerd. Haar vriend heeft al helemaal niets misdaan. Hij kwam gewoon tussen om de boel te bedaren. Dit zijn geen vechtersbazen, dat bewijst hun blanco strafregister ook“ Deze redenering volgde de rechter niet. Ze achtte de geweldsdelicten bewezen en veroordeelde het koppel daarom tot 6 maanden cel met uitstel.