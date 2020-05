Friturist verkoopt mondmaskers om noodlijdend jeugdhuis financieel duwtje in de rug te geven Robby Dierickx

27 mei 2020

12u10 6 Machelen Jeugdhuis Sjaloom zat al een tijdje in financieel moeilijke papieren en de verplichte sluiting door het coronavirus heeft de situatie niet vergemakkelijkt, dus springt friturist Peter Roose van frituur Broun II in Machelen in de bres voor de jeugdclub. Hij verkoopt mondmaskers en schenkt de opbrengst aan JH Sjaloom.

Het Machelse jeugdhuis trok eind vorige maand aan de alarmbel omdat de inkomsten door de coronacrisis volledig weg vielen en de jeugdclub al een tijdje in financiële moeilijkheden verkeert. Om die reden startte het bestuur met de verkoop van zuipkaarten ter waarde van 16 euro, die na de heropening gebruikt kunnen worden. Maar nu krijgt het jeugdhuis ook hulp van friturist Peter Roose. Hij baat frituur Broun II uit en is gestart met de verkoop van mondmaskers.

“De opbrengst ervan gaat integraal naar Sjaloom”, aldus Peter. “Eind vorige week werden de mondmaskers geleverd. Ondertussen gingen er al vijftig de deur uit. Als alle 300 exemplaren verkocht worden, kan ik 450 euro schenken aan het jeugdhuis.”

In het jeugdhuis wordt het initiatief van de friturist op gejuich onthaald. “Want we kunnen elke steun in deze moeilijke tijden gebruiken”, zegt voorzitter Thomas Beck. “Ondertussen loopt de verkoop van de zuipkaarten ook heel goed. Hierdoor komen we voor de maanden mei en juni al uit de kosten. Voor de komende maanden zal het afwachten zijn wanneer we de deuren weer mogen openen.”