Firmin en Elsa blazen zestig huwelijkskaarsjes uit RDK

31 oktober 2019

08u14 0

Firmin Vandervorst (85) en Elsa De Becker (81) uit Diegem hebben onlangs hun diamanten bruiloft gevierd. Ter gelegenheid van hun zestigste huwelijksverjaardag werden ze uitgenodigd op het gemeentehuis van Machelen. Ze stapten op 19 augustus 1959 in het huwelijksbootje in Nossegem.

Na hun trouw kregen ze twee kinderen, drie kleinkinderen en één achterkleinkind. Firmin stond jarenlang samen met zijn broer Raymond aan het hoofd van transportbedrijf Vandervorst in Diegem. Elsa zorgde voor het huishouden én voor de kinderen. Het diamanten koppel gaat meerdere keren per jaar voor enkele weken op vakantie in Tenerife. Daarnaast gaat Firmin en Elsa nog wekelijks op restaurant.