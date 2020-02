Feestgangers chirofuif vallen agenten aan: celstraffen met uitstel gevorderd WHW

04 februari 2020

17u00 4 Machelen Een koppel uit Zemst riskeert 6 maanden met uitstel voor slagen en verwondingen tegen een agente. Een man uit Kampenhout beschimpte een andere agent en riskeert daarom 3 maanden met uitstel voor smaad. De feiten deden zich drie jaar geleden voor bij de Novemberfuif in Diegem.

Op 26 november 2017 verzamelden verschillende oud-leden van de plaatselijke chiro zich in een feestzaal in Diegem. De pintjes vloeiden rijkelijk en de aanwezigen - overwegend oud-chiroleden - maakten er een leuk feestje van. Na twee klachten over geluidshinder kwam een patrouille poolshoogte nemen. Buiten aan de zaal stonden ongeveer 15 mensen een sigaretje te roken en volgens het parket zat het spel al meteen op de wagen. S.V. (40) riep de agenten toe dat ze er niets te zoeken hadden. “Ga in Brussel werken, daar is meer te doen. Zie maar naar de rellen van de voorbije weken! (Na de WK-kwalificatie van Marokko kwam het tot onlusten in Brussel, red.) Maar daar zitten de echte agenten al zeker?”, riep hij hen toe.

Furie

Een van de twee agenten nam dit niet en vroeg zijn identiteitskaart. Hij weigerde echter resoluut deze te tonen. Hierop ging het snel van kwaad naar erger. “Een vrouw, S.P., viel plots de vrouwelijke agente aan. Ze trok aan haar haren en deelde verschillende slagen uit. Haar mannelijke collega kon haar niet helpen omdat de massa dit verhinderde. Ook de vriend van de woedende vrouw ging zich hierbij te buiten aan geweld tegen de agenten”, aldus het parket, die daarom de ‘furie’ en haar vriend vervolgde voor opzettelijke slagen en verwondingen. Beiden riskeren 10 maanden cel met uitstel. De man die de agenten beledigde riskeert dan weer 3 maanden cel met uitstel voor smaad.

Nooit meer hetzelfde

De twee betrokken agenten stelden zich burgerlijke partij. “Een interventie voor nachtlawaai is daarna nooit meer hetzelfde geweest”, vatte de vrouwelijke agent de gevolgen van de bewuste avond samen. Haar collega beaamde dit. “We hebben ons steeds respectvol gedragen, in tegenstelling tot de beklaagden. V. weigerde op een zeer arrogante manier zijn identiteitskaart te tonen. P. vertoonde daarna een ongeziene fysieke agressie jegens mijn collega en ikzelf kreeg nog een stamp van haar vriend”, gaf hij zijn versie.

‘Opgefokt’

De drie beklaagden excuseerden zich voor hun gedrag maar hun advocaten nuanceerden de betichtingen. “Volgens verschillend getuigen waren de agenten ‘opgefokt’ toen ze aankwamen. Een week ervoor waren er rellen geweest in het centrum van Brussel naar aanleiding van de WK-kwalificatie van Marokko en daarover maakte mijn cliënt de opmerking dat ze beter daar zouden patrouilleren. Dat was niet bedoeld om hen belachelijk te maken”, aldus de advocaat van S.V. Ook de advocaat van S.P. minimaliseerde de feiten. “Ze werd langs achter vastgegrepen en reageerde hierop. Ze wist total niet dat het om een agente ging”, klonk het, “ze heeft zich daarna trouwens meteen geëxcuseerd. Haar vriend heeft al helemaal niets misdaan. Hij kwam gewoon tussen om de boel te bedaren. Dit zijn geen vechtersbazen, dat bewijst hun blanco strafregister ook“ Daarom wordt voor alle drie de vrijspraak gevorderd. Uitspraak op 10 maart.