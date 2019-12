Feest in Diegem: ‘Gezelligste cross van het land’ maakt zich op voor recordeditie JCV

29 december 2019

19u38 0 Diegem De Superprestige Cyclocross in Diegem warmde zich zondagavond al stevig op aan de feestsfeer op en rond het parcours. De organisatie hoopt op een recordeditie, met tot 25.000 bezoekers.

Diegem is de enige avondcross op het programma, met de start van de elite om 20 uur. Dat maakt de sfeer in en rond het centrum van het dorp uniek. DIt jaar kondight zich aan als een bijzonder succesvolle editie. “We verwachten tot 25.000 mensen”, zegt organisator Francis Bosschaerts. “Dat zijn er meer dan de 22.000 van ons vorige record, met het afscheidsjaar van Sven Nys. Aan de formule hebben we niets veranderd dit jaar. We hebben hier ook niet veel plaats natuurlijk (lacht).”

De afgelopen jaren was de Nederlandse kampioen Mathieu van der Poel heer en meester op het parcours iun Diegem en hij brengt een trouwe schare aan supporters op de been. Zo ook Sandra uit Wemmel en haar zoontje Lenno (4). “Natuurlijk supportert hij voor Mathieu", zegt ze. “Zijn papa doet ook aan wielrennen, mar niet in de cross. Vroeger volgde ik veel veldritten, maar dat is de laatste jaren wat minder. Voor Lenno is het meteen de eerste keer dat hij meekomt.”

Diegem heeft een reputatie als ‘gezelligste cross van het land’ te verdedigen en dat trekt ook Wim en Nancy uit Brakel aan. “Wij doen maar vier crossen per jaar", zeggen ze. “Maar deze is er altijd bij. Net omdat het ‘s avonds is, is de sfeer altijd heel speciaal. Voor wie wij supporteren? Iedereen behalve van der Poel (lacht). Die is een beetje té goed dit jaar. Dat het maar een Belg is die wint vandaag.”