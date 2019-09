Extra controles rond hondenpoep in Week van de Handhaving RDK

27 september 2019

In het kader van de Week van de Handhaving, die van 30 september tot en 6 oktober loopt, worden in Machelen volgende week extra controles rond zwerfvuil gehouden. Dit jaar zet de organisatie in op twee thema’s. Zo zal er streng gecontroleerd worden op het parkeerverbod voor de veegwagen. Bij het inzetten van die veegwagen worden parkeerverboden geplaatst om straten vrij te houden, maar die verboden worden niet altijd gerespecteerd. Daarnaast zal er ook streng gecontroleerd worden op het opruimen van hondenpoep. Zo zal hondeneigenaars gevraagd worden of ze een zakje bij hebben. Wie geen zakje op zak heeft, krijgt een waarschuwing of een proces-verbaal. Heeft de hondeneigenaar wel een zakje mee, dan wordt de hond beloond met een koekje.