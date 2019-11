Extra controles op onderhoud van voetpaden: wie niet luistert, krijgt GAS-boete tot 350 euro Robby Dierickx

20 november 2019

09u20 0 Machelen Het schepencollege van Machelen opent de jacht op inwoners die het vertikken om hun voetpad onkruidvrij te maken. De gemeenschapswachten gaan de komende weken extra controles doen op het onderhoud van de voetpaden. Wie niet luistert, riskeert een GAS-boete tot 350 euro.

De gemeentelijke diensten doen volgens het schepencollege hun best om het onkruid te verwijderen op het openbaar domein, op de gemeentelijke voetpaden, in parken en in bermen. Maar de gemeente vraagt ook haar inwoners om een inspanning te leveren en hun eigen voetpad onkruidvrij te maken.

Daarom trekken de gemeenschapswachten de komende weken door de straten om inwoners wiens voetpad niet onkruidvrij is aan te moedigen de handen uit de mouwen te halen. Inwoners wiens voetpad niet onderhouden is, krijgen een brief in de bus waarmee gevraagd wordt om het onkruid binnen de dertig dagen weg te halen. Wanneer het voetpad na een tweede controle nog niet netjes is, ontvangen de betrokkenen een herinneringsbrief met een nieuwe periode van dertig dagen. Als dit na twee maanden nog steeds niet in orde is, wordt een GAS-boete opgesteld. Die kan tot 350 euro oplopen.