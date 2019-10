Ex-werknemer betrokken bij overval op bedrijf WHW

16 oktober 2019

18u43 0 Machelen Drie mannen die betrokken waren bij de overval op een bedrijf in Machelen, in december 2017, zijn veroordeeld tot werkstraffen van 225 tot 300 uur. Twee anderen kregen dan weer gevangenisstraffen van 3 jaar.

Doelwit van de vijf overvallers was een restaurant dat vliegtuigen bevoorraadt van tabakswaren, eten en parfum. De feiten vonden plaats in de vroege ochtend van 3 december 2017. Vijf gewapende en gemaskerde daders drongen het bedrijf binnen, waar op dat moment twee werknemers aanwezig waren. Ze bedreigden een van hen met een vuurwapen. Hierop werden ze vastgebonden en gekneveld en kregen een plastic zak op het hoofd. Vervolgens gingen de drie daders er vandoor met een bestelwagen vol eten, parfum en sigaretten. De twee anderen gingen er te voet vandoor.

Kort na de overval kon de politie in de omgeving de gestolen bestelwagen terugvinden en vlakbij dat voertuig stond een Ford S-Max waarvan de motor nog warm was. In die wagen lagen documenten en de gsm van een ex-werknemer van het bedrijf. Telefonie-onderzoek leidde nadien al snel naar nog vier andere verdachten. De ex-werknemer bekende al snel dat hij de overval gepleegd had, net als één van de andere verdachten. Zij werden woensdag elk veroordeeld tot een werkstraf van 300 uur.

Een derde man betwistte dat hij bij de overval aanwezig was maar gaf toe dat hij advies had gegeven aan de andere daders en hen kleren had uitgeleend voor hun vermomming. Hij kreeg een werkstraf van 225 uur. De twee laatste verdachten kwamen niet opdagen voor het proces en werden bij verstek veroordeeld tot 3 jaar cel.