Evillas dient derde aanvraag in voor wooneenheden in Beaulieuwijk: opnieuw protest van buurt Robby Dierickx

05 oktober 2020

14u45 0 Machelen Derde keer, goede keer voor Evillas? De projectontwikkelaar heeft immers voor de derde keer een aanvraag voor de bouw van appartementen en een woning in de Beaulieuwijk in Machelen ingediend. Evillas doet hierin een toegeving: ten opzichte van de vorige plannen sneuvelden vier wooneenheden. Ondertussen loopt ook nog een beroepsprocedure van Evillas bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

In de lente keurde de provincie de tweede aanvraag voor de komst van dertig appartementen en een woning in de Machelse Beaulieuwijk af, nadat eerder ook al de gemeente dat deed. Daarop trok Evillas naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Maar omdat die procedure lang duurt, diende de projectontwikkelaar in de zomer een derde vergunningsaanvraag in. “We hebben vier flats geschrapt om meer groene ruimte te creëren”, zegt Chris Van de Ven, zaakvoerder van Evillas. “Daarnaast gaan alle parkeerplaatsen ook ondergronds. Daarmee voldoen we aan de opmerkingen van de provincie en hopen we alsnog groen licht te krijgen. Het is er bouwzone en voor de buurt is ons project de beste invulling van het gebied. Door een collectieve tuin te bouwen, is er meer ruimte voor groen dan wanneer de site verkaveld wordt.”

Villa

Toch is men in de buurt allerminst tevreden met de plannen. Een bezwaarschrift werd door 143 huishoudens ondertekend en ingediend. De omwonenden benadrukken dat ze niet tegen het bebouwen van de site zijn, maar vinden de omvang veel te groot. “Het groen dat in het plan voorzien is, is dan weer onvoldoende”, zegt Wim Boulanger van Wijkcomité Beaulieu. “Hevige regenval zal voor wateroverlast zorgen in de P. Schroonsstraat. Bovendien zal de parkeerdruk in de nu al verzadigde straten alleen maar toenemen. Ook is er nu al een overaanbod aan appartementen in Machelen en Diegem. Tot slot moet een historische villa wijken voor de appartementen.”

Schepen van Ruimtelijke Ordening Steve Claeys (N-VA) laat weten dat het schepencollege zich nog over de vergunningsaanvraag moet buigen. “Maar we wachten nog op het advies van de dienst Ruimtelijke Ordening, die het dossier en de bezwaarschriften aan het analyseren is.”