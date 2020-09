Essity verwelkomt 100.000 bijen op dak van nieuw gebouw Robby Dierickx

15 september 2020

10u05 0 Machelen Maar liefst 100.000 bijen hebben hun weg gevonden naar twee bijenkorven op het dak van Essity in Diegem. Met het ‘Bee Hives Project’ zet het hygiëne- en gezondheidsbedrijf een nieuwe stap in haar duurzame strategie.

Vorig jaar nam Essity haar intrek in een nieuw gebouw in de Greenhouse in Diegem. In het gebouw werd sterk ingezet op duurzame ontwikkeling. Zo werd het flessenwater vervangen door leidingwater, werd ledverlichting geïnstalleerd en wordt het afval er grondig gesorteerd. Maar ook op het dak van de kantoren zet Essity een belangrijke stap in haar duurzame strategie. Zo werden er twee bijenkorven geplaatst, waarin in totaal 100.000 bijen leven.

“In België wordt de helft van de 360 verschillende bijensoorten bedreigd”, weet Frank Van Wanseele, managing director bij Essity Belgium. “Door twee bijenkorven op het dak van het gebouw in Diegem te plaatsen, willen we onze bijdrage leveren aan het behoud van de biodiversiteit in de omgeving.”

In het team van Essity zitten twee imkers met meer dan vijf jaar ervaring en dus werden zij aangesteld om voor de bijen te zorgen. Sinds 15 juli hebben de bijen al 20 kilogram honing geproduceerd. De zoete lekkernij wordt verzameld en onder de werknemers van Essity verdeeld. Op termijn zullen ook de klanten van de honing kunnen smullen.