Elke 2 dagen een sluikstort: gemeente sluit clandestien recyclagepark in berm af met hekken Gemeente en afvalintercommunale Incovo ruimden in 2,5 jaar tijd 500 keer (bouw)afval op Robby Dierickx

25 juni 2020

14u21 0 Machelen Met 500 sluikstorten in 2,5 jaar tijd – goed voor zowat 200 ton aan afval – is de Rittwegerlaan in Machelen één van dé ‘hotspots’ voor sluikstorters in Vlaams-Brabant. Omdat de problematiek steeds grotere en ontoelaatbare proporties aanneemt, heeft de gemeente de berm nu over een afstand van enkele honderden meters met hekken afgesloten. “Deze inspanning is echt nodig om het probleem aan te pakken”, klinkt het.

Zetels, matrassen, autobanden, bouwafval, koelkasten en volle – voornamelijk Brusselse – vuilniszakken: zowat alle soorten van afval werden de voorbije jaren om de haverklap gedropt in de Rittwegerlaan, een straat in het industriegebied tussen de Schaarbeeklei en de Woluwelaan in Machelen. De voorbije 2,5 jaar moest afvalintercommunale Incovo er maar liefst 500 keer een sluikstort opruimen. In totaal werd in heel die periode om en bij de 200 ton afval weggehaald. Pijnlijk voor de opruimers: nog voor ze hun rug goed en wel gedraaid hadden, werd er telkens opnieuw afval gedropt. “Daarmee is de Rittwegerlaan bij uitstek de zwartste plek binnen de tien gemeenten van afvalintercommunales Incovo (Vilvoorde, Machelen, Meise, Londerzeel en Zemst) en Interza (Zaventem, Kampenhout, Wezembeek-Oppem, Kraainem en Steenokkerzeel)”, weet directeur Jan Buysse. “Het is ongetwijfeld één van de meest problematische plekken van heel de provincie Vlaams-Brabant.”

Camerabewaking

“De problematiek nam de laatste jaren zeer grote en ontoelaatbare proporties aan”, laat Machels milieuschepen Magda Geeroms (N-VA) weten. “Dit moet echt stoppen en daarom zetten we nu de grote middelen in. Nadat de laatste restanten afval deze week opgeruimd werden, hebben we de berm over enkele honderden meters afgesloten met hekken. Op die manier hebben sluikstorters geen toegang meer tot die plek. Op die hekken werden grote spandoeken gehangen met waarschuwingen dat de sluikstorters gefilmd worden. Het is echt menens.”

“Met die doelgerichte camerabewaking zijn we er de voorbije jaren in geslaagd vele sluikstorters te betrappen”, pikt Philippe Laeremans, teamcoördinator sluikstort en zwerfvuil bij Incovo, in. “Die kregen allemaal een fikse GAS-boete en de factuur van de opruimingskosten.” Indien de daders niet gevat werden, waren de kosten voor de afvalintercommunale en dus ook voor de belastingbetaler.

Deze inspanning is echt nodig om te voorkomen dat dit clandestiene recyclagepark nog groter zou worden Jan Buysse, directeur van Incovo

Vraag is of die hekken de hardleerse sluikstorter wel weg zullen houden van de Rittwegerlaan, waar de sociale controle quasi nihil is. “De kans bestaat inderdaad dat het afval nu tegen de hekken gedropt zal worden, al ligt het dan wel meteen op straat terwijl men het voordien in de berm gooide”, aldus nog directeur van Incovo Jan Buysse. “In het verleden hebben we elders – waaronder op de carpoolparking in Nossegem - de sluikstortproblematiek kunnen oplossen door hekken te plaatsen. We gaan er dan ook vanuit dat de hekken ook in de Rittwegerlaan hun effect zullen hebben. Deze inspanning is echt nodig om te voorkomen dat dit clandestiene recyclagepark nog groter zou worden.”