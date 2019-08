Elektrische step in brand gestoken: brandweer voorkomt dat vuur woning beschadigt Robby Dierickx

10 augustus 2019

10u43 0 Machelen In de Melkstraat in Machelen is in de nacht van donderdag op vrijdag een elektrische step in brand gestoken. De brandweer kon voorkomen dat het vuur over sloeg op een aanpalende woning.

De eigenaar van de woning zou regelmatig elektrische steps mee naar huis nemen om ze ’s nachts op te laden. In de nacht van donderdag op vrijdag moest de brandweer uitrukken omdat één van die steps die achter de woning stond vuur had gevat. De brandweer was snel ter plaatse en kon voorkomen dat het huis schade opliep. Omdat al snel bleek dat het niet om een accidentele brand ging, werd het parket Halle-Vilvoorde opgetrommeld. “Volgens de branddeskundige die we hebben aangesteld was het vuur duidelijk aangestoken. Het onderzoek loopt nog”, laat het parket weten. Er vielen geen gewonden en voorlopig zouden nog geen verdachten opgepakt zijn.

In het pand had tot enkele jaren geleden restaurant De Molen onderdak. Voordien was dancing Club 13 van de Diegemse charmezanger Remy Ray er in gevestigd.