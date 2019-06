Edgard en Sonja vieren vijftigste huwelijksverjaardag RDK

06 juni 2019

Vijftig jaar geleden gaven Edgard Van Puyvelde en Sonja Knops uit Machelen elkaar hun jawoord. Voor hun gouden jubileum werden ze onlangs dan ook uitgenodigd op het gemeentehuis om samen met het schepencollege het glas te heffen. Edgard was lange tijd als laborant bij Levis-Akzo in Vilvoorde werkzaam. Sonja werkte als bediende bij Etac. Vandaag doet het koppel nog heel wat vrijwilligerswerk. Zo ondersteunen ze families en helpen ze bij de inrichting van scholen in Sri Lanka. Sonja is ook voorzitster van de vrouwenafdeling van de Harmonie Sinte Cecilia in Machelen, terwijl Edgard vaandeldrager is. In heel wat andere verenigingen doen ze regelmatig vrijwilligerswerk.